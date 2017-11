Anel de noivado de Meghan com Harry tem diamantes de Diana

Meghan Markle e o príncipe Harry anunciaram o seu noivado na manhã desta segunda-feira, 27. Após o comunicado divulgado pela Clarence House (residência da família real britânica), o casal fez fotos oficiais para a comemoração da ocasião. Nos cliques, foi possível conferir o anel que Harry deu para Meghan.

A peça possui 3 diamantes diferentes e foi feita pela joalheria britânica Cleave and Company, que é a responsável pelas joias da rainha Elizabeth, avó de Harry. De acordo com o site da revista People, foi o próprio noivo que criou o design do anel e dois diamantes são de sua mãe, a princesa Diana. O terceiro, maior e central, veio de Botswana, país na África onde o príncipe e Meghan passaram férias no ano passado.