Ana Hickmann joga avião de dinheiro e fala sobre tempos ‘duros’

Ana Hickmann pode até ter assustado muita gente com o tamanho da sala de estar de estar de sua casa, mas tem uma origem humilde. Em um vídeo do canal do jornalista Alvaro Leme no YouTube, a modelo e empresária contou que quando tinha 15 anos, não tinha dinheiro para pagar a passagem do transporte público. “Andei muito a pé em São Paulo. Aconteceu em Paris também, em 1998, eu e o Alê (Alexandre Correa, seu marido). Teve época em que a gente tinha grana para comprar comida para um. Como eu tinha que ficar magra mesmo eu não comia.”

Durante sua infância no Rio Grande do Sul, a modelo também passou por tempos mais difíceis. “Eu sou a mais velha de quatro irmãos. Se comprava um brinquedo, era um para os quatro. Nossa, eu lembro quando chegou a primeira bicicleta na minha casa, foi uma festa! Era assim, a gente andava, dava uma volta e dava para o próximo andar”, disse.

Ana afirmou ainda que tem medo de uma compra sua não ser autorizada pela administradora do cartão de crédito e que costuma pechinchar quando vai comprar alguma coisa. “Não sou muquirana, mas dou valor ao dinheiro que eu tenho, sei o quanto custa.”

Ao final do vídeo, Ana e Alvaro aproveitaram para dar uma de Silvio Santos: fizeram um avião com uma nota de 50 reais e decidiram lançar pelos ares.