Ana Carolina comemora aniversário de Letícia Lima com beijaço

“Beijaço“, como foram batizadas manifestações em que casais gays ataram os lábios para protestar contra a homofobia, é um termo que também pode ser aplicado à foto em que Ana Carolina e a namorada, Letícia Lima, estão em clima romântico, publicada pela cantora no Instagram para comemorar o aniversário da atriz, nesta quarta-feira.

A foto é devidamente acompanhada de um textão daqueles, em que Ana Carolina descreve a parceira, de olhar triste, mas forte, tagarela, mas inteligente, e entrega seu apelido. “Feliz aniversário, minha flautinha doce!”, diz a cantora, para então emendar uma composição intitulada “PRA ELA 2”: “Enquanto ela sorria, eu via uma tristeza em seus olhos. Eu via uma tristeza distante e profunda. Uma tristeza afastada. Uma tristeza de ilha. Enquanto ela falava, eu via sua enorme força! Uma força que vinha da sua maneira de elaborar a própria tristeza e transformá-la em humor e alegria. Ela é única. Ela gosta muito de falar. Ela até pode parar de falar, mas só se for pra ouvir coisas interessantes”, escreve.

“A cor que ela mais ama é rose gold. Adora usar coques altíssimos. Não tem medo de dizer o que pensa. Às vezes, sente as dores do mundo de uma vez só. Ama miniaturas. Ela faz tudo do jeito dela e nunca se arrepende. Cozinha como uma chef renomada. Guarda seu olhar mais encantador para as surpresas da vida. Adora experimentar. Adora comer. Adora arquitetura. Odeia pimenta. É dona de uma personalidade forte. Consegue dobrar pessoas ao meio, às vezes em 4. Gosta de experimentar um pouquinho de tudo. Morango com chocolate é seu pecado. É capaz de vender areia no deserto. É capaz de fazer comentários desconcertantes e de dizer palavras lindas e amorosas. Quando não gosta de alguma coisa, não gosta mesmo. É doce. Carinhosa”, continua.

Em seguida, Ana Carolina fala do que aprendeu com Letícia. “Ela me fez perceber que uma pessoa mais jovem pode ser mais adulta que muitas pessoas mais velhas. Ela me fez perceber que uma de nós é daltônica pois sempre que eu digo que algo é vermelho ela diz que é laranja! Ela é incrivelmente equilibrada emocionalmente. Compreensiva. Compreensiva demais. Não gosta de perder. Ama bichos. Tem uma pinta na palma da mão. Tem o terceiro dedo do pé maior que o segundo. Tem um terceiro olho invisível que a tudo enxerga. Usa uma aliança feita com fio de ouro que retirei do meu coração. Nos amamos desde o primeiro dia que nos dissemos ‘Oi, muito prazer’. Nos amamos porque somos honestas com nossos defeitos e qualidades. Nos amamos pq o que nos comunicamos sem palavras é muito especial.Ela não quer me transformar em outra pessoa.Eu, se pudesse triplicaria a Leticia pra ter várias e amar mais, sorrir mais e ser ainda mais feliz do que ela já me faz! Feliz aniversário minha flautinha doce! Te amo!”0