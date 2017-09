Amor entre irmãs guia filme com Marjorie Estiano e Nanda Costa

Adaptação do livro A Costureira e o Cangaceiro, de Frances de Pontes Peebles, o filme Entre Irmãs se apoia na relação de Luzia (Nanda Costa) e Emília (Marjorie Estiano), órfãs que vivem em um vilarejo no Nordeste, na década de 1920.

Emília, ansiosa por deixar o local, instiga na irmã o desejo de também fugir dali. “A Luzia sempre teve a idealização de um amor, muita curiosidade sobre as coisas. Em uma época e um lugar que é tudo previsível quanto ao futuro. Ela queria mais. E foi atrás disso”, diz Marjorie sobre sua personagem.

A oportunidade de fuga surge para Emília com um casamento idealizado, que, mais tarde, não a satisfaz. Enquanto Luzia se alia ao bando de cangaceiros liderado por Carcará (Júlio Machado). “A gente não entende muito bem por que ela fez isso. Eu não acredito que foi por amor. O amor veio com o tempo no cangaço”, diz Nanda.

Confira no vídeo abaixo uma conversa entre as atrizes sobre o longa dirigido por Breno Silveira (o mesmo de 2 Filhos de Francisco e Gonzaga – de Pai para Filho) e o trailer oficial. Entre Irmãs está previsto para chegar aos cinemas em 12 de outubro.