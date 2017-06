Alcymar Monteiro a Marília Mendonça: ‘Você canta para cachaceiro’

A briga entre sertanejos e forrozeiros ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira, com o vazamento de um áudio em que o cantor de forró Alcymar Monteiro ataca Marília Mendonça. A cantora declarou no fim de semana que “vai ter sertanejo no São João, sim”, em resposta a uma crítica de Elba Ramalho sobre a invasão dos sertanejos em redutos tradicionais do forró, como Campina Grande e Caruaru.

No áudio, postado em um grupo fechado a cantores de forró no Whatsapp e depois vazado na internet, Monteiro diz que a música que Marília canta é para “cachaceiros”. Procurado por VEJA, Júnior Monteiro, empresário e filho do cantor, confirmou que o áudio realmente foi gravado por seu pai, mas afirmou que ele se destinava somente aos músicos do grupo no Whatsapp e que o forrozeiro “não tem nada contra Marília”.

“Essa senhora não tem autoridade para falar nada. Como é que ela vem falar que aqui é lugar de sertanejo? Isso é um ‘breganejo’ horroroso para cachaceiro, para quem não tem identidade. Quem tá falando é Alcymar Monteiro”, diz o cantor no áudio. “Dona Marília Mendonça, você é lá de Goiás. Vá cantar lá no seu Goiás. Não vem encher o saco da gente aqui, não, entendeu? (…) Você vem lá de Goiás invadir nossa praia. Agora vê se a gente canta lá no teu Goiás. Vocês não deixam!”

“Eu vou baixar o nível, viu?! Não venha aqui no nosso terreiro querer cantar de galo, não, viu? Aqui quem canta de galo é galo, galinha aqui não canta. Entendeu bem? Tá certo?”, continua Monteiro. “Sua música é horrorosa! Você não está com nada, entendeu? Você canta para cachaceiro. Eu canto para família, para as crianças, para os velhos, eu sou descendente de Luiz Gonzaga. Nos respeite, entendeu? Não fale mal de Elba Ramalho, que você não tem autoridade para isso, entendeu? Deixa a gente em paz, vão se danar.”