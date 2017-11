Acusado de assédio de novo, Kevin Spacey procura tratamento

Atores e outros empregados do teatro britânico Old Vic afirmaram que viram Kevin Spacey assediar vários funcionários ao longo dos onze anos em que foi diretor artístico da casa. “Nós todos mantínhamos as histórias por baixo dos panos. Eu o vi apalpando homens muitas vezes em várias situações diferentes”, disse um empregado que preferiu se manter anônimo ao jornal The Guardian. “Ele tirava vantagem do fato de ser esse grande ícone. Ele tocava os homens na virilha. Fazendo muito rápido para que eles não conseguissem desviar.”

Spacey foi acusado de assédio por várias pessoas, incluindo os atores Anthony Rapp e Roberto Cavazos e o cineasta Tony Montana. Cavazos, que era do elenco do Old Vic, afirmou que acreditava que outras acusações da equipe do teatro surgiriam contra o americano. “Parece que um homem só precisava ter menos de 30 anos para que Spacey se sentisse na liberdade de nos tocar”, disse o ator.

Os funcionários do Old Vic também estão indignados com o fato de a administração do teatro ter decidido não comentar o assunto. Em um comunicado, o teatro afirmou que “não está em posição de comentar casos específicos que podem ter acontecido no passado”. Uma antiga estagiária do Old Vic, Rebecca Gooden, afirmou ao Guardian que as histórias sobre Spacey eram conhecidas no local. “Havia uma piada recorrente sobre isso. Me disseram que eu não deveria falar sobre o assunto fora do teatro. Fiquei enojada com o fato de o teatro ter escolhido dizer que não sabe de nada.”

Na noite desta quarta-feira, um porta-voz de Spacey liberou um comunicado afirmando que o ator vai procurar tratamento. “Kevin Spacey está tomando o tempo necessário para procurar avaliação e tratamento”, diz a nota. “Nenhuma outra informação será divulgada por enquanto.”