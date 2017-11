A melhor sorveteria de Salvador é a Crema Gelato Italiano

Foi o clima ensolarado da Bahia que motivou o paulistano André Rossetto, radicado em Salvador desde 1999, a abrir a sorveteria premiada pelo júri de VEJA COMER & BEBER pela primeira vez. Antes, porém, ele viajou a São Paulo para fazer um curso e foi até Vicenza, na Itália, a fim de experimentar receitas e garimpar fornecedores. Seguindo a cartilha italiana, a fábrica instalada nos fundos da matriz, na Pituba, produz diariamente sorvetes de notável cremosidade. Ali, as cubas exibem 24 sabores, todos adoçados com açúcar orgânico. Versões de pistache, banana com gianduia, chocolate belga e a que leva o nome da marca, de leite, dividem a atenção com receitas feitas com frutas frescas. É o caso dos gelados de cajá, manga e goiaba. Os sorvetes também são vendidos em mais três shoppings da cidade. Em todos os endereços, há opção de copinho pequeno (R$ 11,00), médio (R$ 13,00) e grande (R$ 15,00), que podem acomodar três sabores, e dois tamanhos de casquinha (R$ 11,00 a pequena e R$ 13,00 a média). Avenida Paulo VI, 1852, Pituba, ☎ 3106-0000 (40 lugares). 11h/21h. Mais três endereços. Aberto em 2015.

2º lugar: San Paolo Gelato

A rede cearense chegou a Salvador em 2016 e já tem duas lojas na cidade. O cardápio traz trinta sabores, que são vendidos em bolas simples (R$ 11,00 uma bola) ou mescladas. Na hora, misturam-se sorvetes sobre a pedra de granito com até três acompanhamentos, como frutas ou biscoitos. Neste último caso, a porção de sorvete com 100 gramas (um sabor) mais um acompanhamento custa

R$ 15,00. A versão maior, que leva dois sabores e três acompanhamentos e tem 240 gramas, sai por R$ 19,50. Shopping Salvador, ☎ 3022-3101. 9h/22h (dom. 12h/21h). Shopping da Bahia, ☎ 3450-2099. (40 lugares). 9h/22h (dom. 12h/21h). Aberto em 2016.

3º lugar: Sorveteria da Ribeira

Fundada há 86 anos, a sorveteria mais tradicional de Salvador abriu quatro pontos de venda no último ano: duas lojas, nos shoppings Barra e Silver (Imbuí), e dois quiosques em formato de Kombi no Shopping Salvador e no aeroporto. Dos sessenta sabores, os mais pedidos são pitanga, tapioca, pinha e coco-verde. Nos quiosques, um sabor sai por R$ 9,50 e dois, por R$ 16,00. Nas lojas, uma bola custa R$ 8,00 e duas, R$ 15,00. Praça General Osório, 87, Largo da Ribeira, Ribeira, ☎ 3316-5451 (200 lugares). 8h/22h (sáb. 8h/0h; dom. 8h/23h). Mais quatro endereços. Aberto em 1931.