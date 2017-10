A-ha sobre álbum com antigos sucessos: ‘Levamos músicas à raiz’

Os muitos sucessos colecionados pelo A-ha nos anos 1980 ganharam um novo compilado. O disco Summer Solstice reúne músicas como Take Me On e This is Our Home em novos arranjos e versão acústica. O vocalista Morten Harket contou em entrevista a VEJA que o trio teve um longo processo para produção do novo projeto: “Foi como uma redescoberta. Nós levamos as músicas à raiz de como elas foram criadas. Isso consumiu tempo e exigiu muito de nós, mas foi um trabalho lindo”.

Morten, que compõe o A-ha junto com o tecladista Magne Furuholmen e o guitarrista Paul Waaktaar-Savoy, ainda afirmou que a banda deve vir ao Brasil em breve, mas não há datas confirmadas. Os músicos já passaram seis vezes pelo país, desde 1989. A última apresentação aconteceu em 2015 durante o Rock in Rio.

O novo álbum foi gravado em um MTV Unplugged. Como resultado, em 2018, o A-ha começará a Summer Tour 2018. “Os shows da turnê serão uma versão ao vivo do que gravamos agora. No próximo verão, também faremos festivais e outras apresentações que serão mais elétricas, com sons de computador. Mas vamos continuar com a essência do Unplugged”, garante Morten.

Apesar de todo o sucesso, com mais de 35 milhões de discos vendidos, Morten afirma que não acompanha o mercado da música e nem ouve rádio. “Eu só ouço a vida. Prefiro a paz e os sons naturais”, explica. Sobre os gêneros musicais em que transita, afirma: “Não vejo uma grande diferença entre o rock e o pop. Eles só possuem embalagens diferentes”.