‘A Força do Querer’: Ruy foge com filho de Ritinha

A Força do Querer se aproxima do fim e o calvário de Ritinha marca o ponto de virada da reta final. Depois da verdadeira paternidade do filho da sereia ser descoberta, a personagem de Isis Valverde deixa a casa de Joyce (Maria Fernanda Cândido), mas será impedida de levar o próprio filho. Ruy (Fiuk) aproveita a confusão e foge com a criança, para garantir que Ritinha não veja mais Ruyzinho.

No episódio que será exibido nesta segunda-feira, o imbróglio vai virar caso de polícia. Um oficial vai intervir na situação e entregará o bebê à personagem de Maria Fernanda, que possui a guarda da criança. Ritinha é obrigada a ir embora da casa, mas ameaça: “A senhora me paga, dona Joyce! A senhora me paga! Vocês vão ver o que eu vou fazer!”

Ritinha não desistirá de ficar com o filho e vai se instalar na frente da portaria do prédio. Quando Ruy fica sabendo, foge às pressas de carro com a criança. A Força do Querer chega ao fim no próximo dia 20.