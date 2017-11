VEJA e Anglo Vestibulares terão correção do Enem em tempo real

Os estudantes que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos dois próximos domingos, poderão acompanhar a correção extraoficial das provas no site de VEJA. Os gabaritos dos dois dias de prova serão atualizados com as alternativas, em tempo real, à medida que as questões forem respondidas pelos professores do Anglo Vestibulares, parceiro de VEJA. Assim como nas edições anteriores do Enem, a prova terá cadernos de quatro tipos diferentes: amarelo, azul, rosa e branco.

No primeiro dia, os estudantes terão pela frente 90 questões: 45 de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias (Língua Portuguesa, língua estrangeira e interpretação de textos) e 45 de Ciências Humanas e Suas Tecnologias (História, Geografia, Sociologia e Filosofia), além de redação.

No próximo dia 12 de novembro, a prova terá outras 90 questões, divididas entre 45 de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias (Física, Química e Biologia) e 45 de Matemática.

Em 2017, o Enem será aplicado a 6.731.203 inscritos em 1.724 municípios. Com as notas da prova, os estudantes podem buscar, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), vagas em universidades públicas e privadas do país, além de algumas instituições de ensino superior estrangeiras.