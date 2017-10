Série traz dicas, curiosidades e informações sobre o Enem

Nos domingos, dias 5 e 12, mais de 7,5 milhões de estudantes participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o maior processo vestibular do país. VEJA publica até o dia 1º de novembro uma série especial de reportagens com curiosidades, dicas e informações sobre a principal porta de entrada de estudantes brasileiros em instituições de ensino do país.

Entre outras questões, os textos abordam como usar o exame para entrar em faculdades de Portugal, os cursos mais fáceis de entrar e os mais disputados nas dez maiores universidades públicas do Brasil, curiosidades sobre questões do ano anterior, os assuntos que podem ser temas da redação deste ano e dicas de estudantes que conseguiram nota 1 000 no exame.

Abaixo, as duas primeiras reportagens:

Cinco assuntos que podem ser tema da redação do Enem 2017

Sair-se bem na redação do Enem é um diferencial que pode definir o futuro do estudante. Um desempenho excelente nessa parte da prova garante uma nota maior do que gabaritar nas áreas objetivas do exame. Isso acontece porque a metodologia de correção permite que o aluno obtenha até 1.000 pontos na redação, o que dificilmente acontece nas demais seções da prova.

Ao contrário da Fuvest, que seleciona temas universais e atemporais, o Enem foca em assuntos atuais que estejam em evidência no Brasil. A professora do laboratório de redação do Colégio Objetivo, Maria Aparecida Custódio, ressalta que, historicamente, o Enem contempla questões de responsabilidade tanto do poder público quanto da sociedade, como foi o caso no ano passado, quando abordou a intolerância religiosa.

Quais universidades portuguesas aceitam o Enem no processo seletivo?

Desde 2014, o resultado no Enem pode levar o estudante brasileiro ainda mais longe. Foi a partir deste ano que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), entidade ligada ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), começou a fazer acordos com universidades portuguesas de aproveitamento dos resultados do exame para ingresso em suas graduações. Hoje são 27 instituições de ensino superior de Portugal conveniadas.

O participante do Enem não precisa realizar prova de admissão nessas universidades, apenas apresentar as notas obtidas. A pontuação mínima exigida varia de acordo com a instituição e o curso – que muitas vezes têm mestrados integrados à graduação.

