Prazo para renovação do Fies é prorrogado para o dia 30

O prazo para renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no segundo semestre foi renovado para o dia 30. A data se encerraria nesta segunda-feira, 20.

A portaria que prorroga o prazo será publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. A norma também estende para 30 de novembro o período para realização de transferência integral de curso ou de instituição de ensino e de solicitação de dilatação do prazo de utilização do financiamento.

Os contratos do Fies devem ser renovados a cada semestre. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas faculdades e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no Sistema Informatizado do Fies (SisFies).

Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), mais de 1 milhão de alunos já haviam feito o aditamento até o dia 16, o equivalente a 78,6% dos 1,28 milhão de contratos previstos para o semestre.