Quer comprar um Boeing? Site chinês leiloa três aeronaves 747-400

O portal de vendas pela internet Taobao – propriedade do Alibaba, gigante do comércio eletrônico na China – está leiloando três aviões de carga do modelo Boeing 747-400. As informações são agência estatal de notícias Xinhua. O leilão começou na quarta-feira e vai até o dia 20 de novembro, e o preço inicial é de 135 milhões de iuanes (64 milhões de reais) por aparelho.

O motivo pelo qual as três aeronaves serão leiloadas pelo Taobao é que desde 2015 elas foram levadas a pregão seis vezes sem que fossem vendidas. Os aviões eram propriedade da transportadora chinesa Jade Cargo International, que quebrou em 2012. Uma das aeronaves está localizada no aeroporto Bao’an, na cidade de Shenzen (sul do país), e as outras duas no de Pudong, em Xangai.

Esta é a primeira vez que o Taobao leiloa aviões através da internet. A empresa já fez, no entanto, outros pregões de caráter judicial, ou seja aquele que é executado de forma obrigatória para a venda de um ou mais bens de um devedor, que foram confiscados para o pagamento a credores.

Um dos mais famosos foi um terreno na província de Jiangsu, vendido por mais de 2,6 bilhões de iuanes (1,23 bilhão de reais), cifra recorde para um leilão judicial pela internet no país.

