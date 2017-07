O que as casas prepararam para festejar o Dia da Pizza

O Dia da Pizza é comemorado no dia 10 de julho desde 1985 no Brasil. Para festejar a data, algumas empresas preparam descontos, sabores e rodízios. O Eataly, por exemplo, fará rodízio pela primeira vez.

Veja abaixo algumas seleções:

O iFood, serviço de delivery-online de comida, vai entregar pizzas com 50% de desconto. A promoção marca as comemorações do Dia da Pizza, festejado nesta segunda-feira.

Durante a promoção, 400 pizzarias cadastradas oferecerão diversos sabores com redução de metade do valor. Entre as participantes estão a Domino’s, Parmê, Pizza Crek e Pizza Prime.

Eataly

Pela primeira vez, o Eataly terá rodízio de pizza. O Giropizza estará disponível nos dois restaurantes que servem a iguaria – o Pizza Romana e o Pizza Rossopomodoro – e terão sabores que homenageiam as cores da bandeira da Itália. O rodízio funcionará apenas neste dia 10 de julho ao valor de 80 reais por pessoa. Para harmonizar, o primeiro chopp da Paulistânia será cortesia.

Didio Pizza

Restaurante lançou uma pizza especial para o dia: a Holandesa. Todos os sabores doces têm preço especial no tamanho mini – de 27 reais por 20 reais até o final de julho. Os preços especiais valem para todas unidades.

Rede lançou a promoção pizza em dobro, que dá uma pizza grátis a cada duas compradas. Para participar é preciso ir até uma das lojas participantes e dizer ‘Hoje é Dia de Pizza Hut” para o atendente. Na compra de duas pizzas grandes, o cliente paga apenas pela de maior valor. A promoção acontece até as 23h. Não vale para delivery. Participam da promoção as lojas das cidades abaixo: