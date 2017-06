Justiça homologa acordo de leniência da Braskem com o MPF

A Braskem anunciou na noite de terça-feira que a Justiça Federal de Curitiba homologou o acordo de leniência firmado entre a petroquímica e o Ministério Público Federal (MPF) no âmbito da Operação Lava Jato.

A decisão é a etapa que faltava para a homologação definitiva do acordo global firmado pela Braskem com autoridades dos Estados Unidos, Suíça e Brasil, no qual a companhia se comprometeu a pagar cerca de 960 milhões de dólares (aproximadamente 3,14 bilhões de reais), afirmou a empresa.

Deste total, aproximadamente 1,6 bilhão de reais serão pagos à vista. Os 1,5 bilhão de reais restantes serão pagos em seis parcelas anuais, a partir de janeiro de 2018, reajustadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Lava Jato

A empresa foi envolvida na Operação Lava Jato com denúncias e investigações sobre acerto de preços com a Petrobras para a compra da principal matéria-prima, a nafta. Também foi exposta a atuação da empresa com deputados e senadores para conseguir benefícios fiscais e energia elétrica mais barata por meio de medidas provisórias.

A empresa petroquímica é controlada pela Odebrecht, dona de 51% do negócio, e tem participação da Petrobras, dona de 47%.

(Com Estadão e Reuters)