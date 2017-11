Banco Central muda compensação de cheque de até R$ 300

O Banco Central publicou nesta segunda-feira uma medida que altera o prazo de compensação para cheques com valor inferior a 300 reais. O valor ficará disponível no dia seguinte ao do depósito, frente ao prazo de dois dias que é praticado atualmente. A norma entra em vigor hoje, e as instituições financeiras deverão implantar as mudanças em até 180 dias.

Segundo o BC, a redução do prazo acontece em razão do avanço da tecnologia e do menor número de cheques emitidos. O número de documentos do tipo processados mensalmente caiu de 170 milhões em março de 2005 para 42 milhões em outubro 2017. Por dia, cerca de 3,42 bilhões de reais são movimentados com essa forma de pagamento, segundo dados do Banco Central.

Com a alteração, não haverá mais diferença de prazos em relação aos cheques de maior valor, que já são atualmente compensados no dia útil seguinte ao depósito. Segundo o BC, a alteração “permitirá ganho de eficiência e redução de custos, operacionais e financeiros, para todo o sistema”, disse a instituição em comunicado.