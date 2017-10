Tese de doutorado de Stephen Hawking é publicada na internet

A tese original de doutorado do físico Stephen Hawking foi publicada nesta segunda-feira no site da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. As 119 páginas do documento trazem cálculos feitos à mão pelo cientista. O título do trabalho é “Propriedades de um Universo em expansão” e, no resumo, Hawking afirma que pretende examinar “algumas implicações e consequências da expansão do Universo” – e ele toma como base alguns cálculos de Albert Einstein. Na época em que escreveu a tese, ele tinha apenas 24 anos e cursava sua pós-graduação no Trinity Hall College, que pertence à universidade britânica. O site da instituição saiu do ar devido à quantidade de acessos que recebeu.

Segundo a Universidade de Cambridge, o documento é de 1º de fevereiro de 1966. A essa altura, Hawking já estava começando a sofrer sintomas da doença do neurônio motor (MND, na sigla em inglês), que, no futuro, o deixaria incapaz de mover quase qualquer parte do corpo. No entanto, nessa época ele ainda era capaz de escrever e assinou várias páginas da tese, incluindo uma declaração explícita e manuscrita de que aquele documento era seu trabalho original.

O documento ajudou a alavancar a carreira de Hawking e teve grande importância para sua reputação como um dos cientistas mais famosos do mundo. Depois de seu trabalho ser aceito, o físico se tornou professor no Gonville and Caius College, também da Universidade de Cambridge, onde permanece até hoje.

Assim como todas as teses de doutorado, o trabalho de Hawking estava disponível para que outros pesquisadores pudessem consultá-lo. Porém, para o público em geral, quem quisesse conferir a tese deveria ir pessoalmente até Cambridge ou pagar para a universidade enviar uma cópia. Com a autorização pessoal de Hawking, a instituição decidiu mudar o status do documento e permitir seu acesso livre e gratuito.

“Ao tornar minha tese de doutorado pública, espero inspirar as pessoas ao redor do mundo a olhar para as estrelas, e não para seus próprios pés; a se perguntar sobre nosso lugar no Universo e a tentar entender o cosmos”, diz Hawking, no texto de abertura que vem junto com o arquivo. Segundo ele, todos deveriam ter acesso às teses de qualquer cientista que tivesse contribuído para a compreensão do mundo ao nosso redor. “Cada geração apoia-se nos ombros daqueles que vieram antes deles, assim como eu fiz quando era um jovem estudante de doutorado em Cambridge, inspirado pelo trabalho de Isaac Newton, James Clerk Maxwell e Albert Einstein. É maravilhoso saber quantas pessoas já mostraram interesse em baixar minha tese – espero que não fiquem desapontadas agora que finalmente têm acesso a ela.”