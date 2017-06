Nasce 1° bebê panda dos últimos 5 anos em Tóquio – uma fêmea

A equipe do zoológico japonês de Ueno, em Tóquio, confirmou nesta sexta-feira que um bebê panda nascido há 11 dias, o primeiro do local nos últimos cinco anos, é uma fêmea. O panda gigante veio ao mundo em perfeita condições e ainda não ganhou um nome. O nascimento foi celebrado pela equipe do zoológico, depois que a mesma mãe, a panda gigante de 11 anos Shin Shin, perdeu um filhote, em 2012, com apenas seis dias de vida.

O sexo do bebê nascido recentemente não pode ser determinado antes, pois o filhote não se separava da mãe. A equipe médica do zoológico e um especialista chinês em pandas realizaram um total de três exames médicos na cria desde seu nascimento, e apenas no último puderam finalmente identificar que era uma fêmea. O filhote tem 283,9 gramas e mede apenas 17,6 centímetros.

Proprietários de restaurantes próximos ao local afirmaram que o nascimento do novo animal vai atrair muitos visitantes. A equipe do zoológico, no entanto, afirma que o bebê não será exposto ao público por alguns meses, provavelmente até o final do ano. Neste tempo, ele deve ficar com a mãe, que ainda está amamentando o filhote.