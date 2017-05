Missão Juno revela que Júpiter tem ciclones e forte magnetismo

Os polos de Júpiter são recobertos por ciclones, alguns com até 1.400 quilômetros de diâmetro, e o planeta apresenta um forte campo magnético, cerca de dez vezes maior que o da Terra. Os primeiros resultados da missão Juno, da Nasa, publicados nesta quinta-feira em estudos nas revistas Science e Geophysical Research Letters, revelam que o maior planeta do sistema solar apresenta uma atmosfera caótica e estruturas surpreendentes, que jamais haviam sido vistas em gigantes gasosos próximos ao Sol. O que parece ser um De acordo com os astrônomos, além de auxiliar compreender a origem e evolução de Júpiter, os novos dados dão pistas para desvendar a história de nosso sistema solar e a formação dos planetas.

“Os resultados das primeiras aproximações que a missão Juno fez de Júpiter estão mudando o que sabemos sobre esse gigante gasoso”, escrevem os autores em um dos estudo publicados pela Science.

Os dados utilizados pelos astrônomos foram recolhidos no primeiro “mergulho” feito no planeta pela sonda Juno, em 27 de agosto de 2016. A missão, lançada em 2011 pela agência espacial americana para recolher informações sobre a formação e composição do gigante gasoso, entrou na órbita do planeta em julho de 2016. Em agosto, fez sua primeira aproximação de Júpiter: passou sobre os polos do planeta e mergulhou cerca de 5.000 quilômetros em suas nuvens, trazendo informações inéditas para os cientistas da Nasa.

Polos caóticos

Em um dos estudos publicados pela Science, a equipe de pesquisadores liderado pelo astrônomo Scott Bolton, analisou imagens dos polos caóticos do planeta, feitas pela JunoCam, uma câmera de alta resolução que, junto a oito instrumentos científicos, está enviando dados de Júpiter para a Nasa. As primeiras imagens reveladas pela sonda já mostravam auroras boreais, tempestades e atividades climáticas que jamais haviam sido vistas pelos astrônomos. Mas a análise das fotografias e informações recolhidas pela missão revelou que os polos apresentam gigantescos ciclones e algumas estruturas surpreendentes, que os autores interpretam como sinais de amônia que brotam da atmosfera e formam sistemas climáticos gigantes.

Os pesquisadores também analisaram o campo gravitacional de Júpiter, com o objetivo de compreender a atmosfera e descobrir se o planeta apresentar um núcleo sólido, previsto por alguns modelos teóricos. Segundo as medições, o campo gravitacional próximo ao planeta é duas vezes mais forte que o inicialmente previsto. De acordo com os pesquisadores, esses novos dados poderão ajudar a desvendar a existência de um possível núcleo no planeta.

Aurora boreal de Júpiter

Em outro estudo, também publicado pela Science, os astrônomos analisaram as auroras de Júpiter. Segundo os autores, o mecanismo com o qual o fenômeno ocorre no planeta é diferente do terrestre (por aqui, as auroras boreais são formadas, em linhas gerais, quando partículas eletricamente carregadas, emitidas pelo Sol, se aproximam do campo magnético da Terra e, em contato com a atmosfera de nosso planeta, interagem com os gases atmosféricos, como nitrogênio e oxigênio, produzindo as conhecidas luzes coloridas). De acordo com o estudo, a distribuição diferente das emissões das partículas elétricas sugere que Júpiter esteja submetido a um modelo diferente de interação com o espaço. “Apesar de muitas das observações terem análogos terrestres, parece que processos diferentes promovem essas auroras”, afirmam os autores no estudo.

Confira o vídeo feito pela Nasa, que revela as ‘auroras’ do polo sul de Júpiter: