Matéria orgânica é encontrada em planeta anão Ceres

A sonda Dawn, da Nasa, encontrou compostos orgânicos na superfície do planeta anão Ceres, segundo um estudo publicado na revista Science nesta quinta-feira. As análises demonstraram que os materiais tiveram origem dentro do próprio planeta anão, que fica entre Marte e Júpiter, no principal cinturão de asteroides do sistema solar. A descoberta faz com que Ceres, assim como Marte, passe a integrar a lista de planetas e satélites próximos à Terra que podem ter abrigado vida no passado.

Segundo a equipe de pesquisadores, liderada por María Cristina De Sanctis, do Instituto Nacional de Astrofísica de Roma, na Itália, se os compostos tivessem chegado ao planeta anão por meio de cometas ou asteroides, teriam sido destruídos pelo impacto. Além disso, Ceres abriga uma grande quantidade de água e possivelmente ainda retém calor de seu período de formação, o que fornece mais evidências para demonstrar que as moléculas orgânicas encontradas se desenvolveram no seu interior.

Vida em Ceres

Descobertas anteriores já sugeriam que o planeta anão possuía condições favoráveis para abrigar vida. Outras pesquisas encontraram minerais hidratados contendo amônia, gelo, carbonatos e sais no planeta – e agora matéria orgânica. “Essa descoberta contribui para nossa compreensão das possíveis origens da água e compostos orgânicos na Terra”, afirma a cientista Julie Castillo-Rogez, que faz parte da missão Dawn, em comunicado da Nasa.

Os instrumentos da nave detectaram as substâncias medindo comprimentos de onda e identificando bandas de absorção que são características da matéria orgânica alifática – moléculas contendo carbono que possuem um importante papel na formação da vida.

Os materiais orgânicos encontrados estão concentrados em uma área que cobre aproximadamente 1.000 quilômetros quadrados, na cratera de Ernutet, localizada no hemisfério Norte do planeta anão.

Missão Dawn

Lançada em 2007 pela Nasa, a sonda Dawn visitou e fotografou o asteroide Vesta entre 2011 e 2012 antes de seguir seu rumo para Ceres. A nave iniciou sua aproximação em direção ao planeta anão em dezembro de 2014 e, em janeiro do ano seguinte, começou a enviar imagens de alta qualidade para a Terra. Dawn foi o primeiro objeto a orbitar um planeta anão.

Segundo os cientistas, tanto Vesta quanto Ceres estavam no caminho de se tornarem planetas, mas seu desenvolvimento foi interrompido pela gravidade de Júpiter. Por isso, eles são como “fósseis” que trazem informações sobre o nascimento do sistema solar e podem ajudar a compreender sua origem.