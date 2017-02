Cápsula Dragon, da SpaceX, é lançada rumo à estação espacial

A empresa americana SpaceX lançou neste domingo a partir de Cabo Canaveral, na Flórida (EUA), o foguete Falcon 9 com a cápsula não tripulada Dragon. O foguete partiu em missão de abastecimento da Estação Espacial Internacional (ISS) às 09H38 (11H38 de Brasília).

Esta missão é a primeira que parte da histórica plataforma 39A, construída para as missões pioneiras à Lua da Agência Espacial Americana (Nasa) nos anos 1960 e 1970. O lançamento, que estava previsto para sábado, foi cancelado por um problema técnico no motor do Falcon 9. A origem do problema estava em uma peça conhecida como impulso vetorial, localizada na segunda parte do foguete, que foi substituída. Os testes seguintes mostravam que ela funcionava corretamente, explicou um porta-voz da SpaceX.

A nave não tripulada leva uma carga de 2.267 quilos de alimentos e equipamento para os seis astronautas que estão na ISS. Esta missão de abastecimento é a décima das 20 planejadas para a estação como parte de um contrato entre a Nasa e a SpaceX. Após o lançamento, a SpaceX planeja tentar fazer o foguete retornar a terra firme em outro setor de Cabo Canaveral. Se tiver sucesso, será a terceira vez que a empresa consegue recuperar o foguete.

(Com AFP)