Victor nega agressão à mulher grávida: ‘Jamais agrediria alguém’

O cantor Victor, da dupla Victor & Léo, falou pela primeira vez neste domingo à noite sobre o caso envolvendo a denúncia de violência à sua mulher, Poliana Bagatini Chaves, que o acusou de agressão após uma discussão no apartamento em que moram, em Belo Horizonte, e depois voltou atrás. Em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, num hangar na Pampulha (MG) a caminho de Campinas (SP), Victor disse que jamais ocorreu agressão, mas não deu detalhes do motivo da denuncia da mulher à policia. “Jamais houve agressão, jamais agrediria alguém, muito menos minha mulher, grávida de meu filho João.”

O cantor não quis alongar a conversa de disse que trataria de preservar a família. “Estou chocado com os acontecimentos, e surpreso coma repercussão de tudo isso. Por isso vou tratar de preservar minha família, me retirar, não quero mais exposição, não quero mais falar sobre o assunto, desculpe”, disse o cantor

Esposa foi à polícia

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, Poliana, que está grávida, disse na sexta-feira, ao registrar a ocorrência na delegacia que foi jogada ao chão por Victor e chutada por ele. Neste domingo, no entanto, ela divulgou uma carta em seu perfil no Instagram no qual diz que Victor “não a machucou, nem nunca machucaria” e pediu paz para poder “voltar a se dedicar ao seu marido, à minha filha e à minha gravidez”. Na mesma carta, ela afirma que Victor não cometeu nenhum crime.

Também neste domingo, à tarde, a TV Globo anunciou que ele pediu afastamento do programa The Voice Kids, onde era um dos técnicos (que orientam e julgam os cantores), mas, mesmo assim, decidiu exibir os dois episódios já gravados com ele. A gravação, no entanto, foi editada para ocultar o cantor, que só apareceu de costas, no sofá, em tomadas de câmera mais abertas. A emissora também fez gravações adicionais com Léo, que foi o único da dupla a falar no programa.

O cantor Léo, que faz com Victor, saiu em defesa do irmão, em seu perfil no Instagram. No seu post, Léo manifestou solidariedade ao irmão e disse que sempre esteve “firme com minhas conclusões sobre o ocorrido e sabia que a verdade viria à tona”. “Estive de mãos dadas com meu irmão o tempo todo e assim seguirei”, escreveu.

Para ele, o episódio deverá servir de exemplo para Victor e Poliana. “A vida é assim, propõe pódio e derrotas, é preciso saber lidar com ambos. Que esse episódio possa ser aproveitado como experiência e aprendizado para todos. A sociedade vive um caos emocional, e pessoas de bem cometem atos sem a mínima consciência, simplesmente por não estarem conectadas consigo mesmas”, afirmou.

Leia a íntegra do post do cantor Léo:

Qualquer ser humano em situações emocionais adversas, está sujeito a atitudes precipitadas e inconsequentes. Ainda mais, estando grávida. Poliana tem grandes qualidades e diante de tudo, ofereço minha compreensão e respeito. Ciente do impacto do ocorrido e dos reflexos, sinto muito. No entanto me posiciono com apoio aos dois e sem julgamentos.

São pais de uma linda criança, que espera seu irmão nascer.

A vida é assim, propõe pódio e derrotas, é preciso saber lidar com ambos.

Desde o inicio, estive firme com minhas conclusões sobre o ocorrido, e sabia que a verdade viria à tona. Estive de mãos dadas com meu irmão o tempo todo, e assim seguirei!

Que esse episódio possa ser aproveitado como experiência e aprendizado para todos. A sociedade vive um caos emocional, e pessoas de bem, cometem atos sem a mínima consciência, simplesmente por não estarem conectadas consigo mesmas.

É fato que damos os maiores passos diante das crises. Que assim seja. O que temos pra hoje é construir o agora da melhor forma.

Vamos em frente meu irmão.