Veja a previsão do tempo para esta segunda nas capitais do país

Nesta segunda-feira (13/03), uma frente fria se deslocará de forma oceânica e deverá deixar o tempo com muitas nuvens e chuva fraca, mas constante, do leste de Santa Catarina ao leste de São Paulo. Áreas de instabilidade, contudo, deverão ocasionar pancadas fortes de chuva no Maranhão, áreas de São Paulo e em grande parte das regiões Norte e Centro-Oeste. A capital paulistana terá (RJ), que terá máxima de 26ºC e mínima de 19ºC. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o maior calor será registrado em Palmas (TO), Cuiabá (MT) e Boa Vista (RR), com máxima de 34°C. Confira abaixo a previsão do tempo nas capitais do país.