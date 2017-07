Trump elogiou economia do Brasil, diz Temer em encontro do G20

Em duas publicações feitas na manhã de deste sábado (8) em sua conta oficial no Twitter, o presidente Michel Temer escreveu sobre o encontro que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na cúpula do G20, encontro que reúne líderes mundiais em Hamburgo, na Alemanha.

O tuíte do presidente diz que Trump “elogiou o desempenho da economia brasileira”, que, para o presidente norte-americano, “está indo muito bem”, segundo a publicação de Temer.

Em uma segunda publicação no Twitter, Temer disse ter sugerido a Trump a aproximação entre empresários de ambos os países. “Ele gostou da ideia”, escreveu o brasileiro.

O presidente @realDonaldTrump elogiou o desempenho da economia brasileira e reforçou que o Brasil está indo muito bem #BRnoG20 pic.twitter.com/7pJPuz5Esn — Michel Temer (@MichelTemer) July 8, 2017

Michel Temer participou na manhã deste sábado da terceira sessão de trabalhos no G20, que teve como tema a migração mundial. Após a reunião, ele embarcou no avião presidencial para voltar ao Brasil. O presidente deve chegar ao país em torno das 18h.

(Com Agência Brasil)