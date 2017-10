Polícia encontra túnel que leva a cofre de banco em SP

A Polícia Civil de São Paulo encontrou na noite desta segunda-feira, no bairro Chácara Santo Antonio, Zona Sul da capital paulista, um túnel que liga uma casa ao cofre de uma agência do Banco do Brasil. Conforme o Jornal Nacional, da TV Globo, dezesseis pessoas ligadas à escavação e à montagem do túnel foram presas em outro endereço, na Zona Norte de São Paulo. O imóvel servia como base para que as ferramentas usadas no processo fossem fabricadas.

Conforme o telejornal, o túnel tem 500 metros de comprimento e altura suficiente para que uma pessoa fique em pé dentro dele. A escavação está sustentada por placas de madeira e barras de ferro. “Eles não entraram no cofre, eles estavam na casca do cofre. A gente não podia correr risco desse roubo se concretizar”, afirmou ao portal G1 o delegado Fábio Pinheiro Lopes, responsável pelas investigações que levaram à prisão da quadrilha.

De acordo com Pinheiro Lopes, os criminosos escavavam o túnel há quatro meses e eram monitorados há dois meses. “Eles concluíram o túnel na quarta-feira [dia 27 de setembro] e por isso resolvemos fazer a operação e prender quase todo mundo. Prendemos os líderes, se escapou algum foi mão-de-obra”, disse o delegado ao G1.

“O investimento da quadrilha foi na faixa de R$ 4 milhões, segundo eles informaram, cada um dos participantes calçou R$ 200 mil e a estimativa deles era levar R$ 1 bilhão. Seria o maior assalto do mundo”, relata o investigador.

Segundo o G1, a Polícia investiga agora se a casa onde o túnel foi encontrado está no nome de algum “laranja”. As imagens do Jornal Nacional mostram que o imóvel tinha roupas especiais para escavação, muitas ferramentas, alimentos e vestimentas dos integrantes da quadrilha.