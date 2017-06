Parada LGBT em São Paulo deve reunir 3 milhões de pessoas

1. Participantes exibem bandeiras do movimento LGBT, durante a 20ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo - 29/05/2016 zoom_out_map 1 /30 Participantes exibem bandeiras do movimento LGBT, durante a 20ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo - 29/05/2016 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) Participantes exibem bandeiras do movimento LGBT, durante a 20ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo - 29/05/2016

2. Detalhes da maquiagem de participante da 20ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, na Avenida Paulista - 29/05/2016 zoom_out_map 2 /30 Detalhes da maquiagem de participante da 20ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, na Avenida Paulista - 29/05/2016 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) Detalhes da maquiagem de participante da 20ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, na Avenida Paulista - 29/05/2016

3. Multidão se reúne na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), para participar da 20ª Parada do Orgulho LGBT. Segundo os organizadores, 2,5 milhões de pessoas devem participar do evento neste ano - 29/05/2016 zoom_out_map 3 /30 Multidão se reúne na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), para participar da 20ª Parada do Orgulho LGBT. Segundo os organizadores, 2,5 milhões de pessoas devem participar do evento neste ano - 29/05/2016 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) Multidão se reúne na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), para participar da 20ª Parada do Orgulho LGBT. Segundo os organizadores, 2,5 milhões de pessoas devem participar do evento neste ano - 29/05/2016

4. A transsexual Viviany Beleboni realiza protesto contra a bancada evangélica no Congresso Nacional, durante a 20ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, realizada na Avenida Paulista - 29/05/2016 zoom_out_map 4 /30 A transsexual Viviany Beleboni realiza protesto contra a bancada evangélica no Congresso Nacional, durante a 20ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, realizada na Avenida Paulista - 29/05/2016 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) A transsexual Viviany Beleboni realiza protesto contra a bancada evangélica no Congresso Nacional, durante a 20ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, realizada na Avenida Paulista - 29/05/2016

6. O deputado federal Jean Wyllys (centro), Dicesar (esq), e Alauri Corrêa (dir), durante a 20ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, na Avenida Paulista - 29/05/2016 zoom_out_map 6 /30 O deputado federal Jean Wyllys (centro), Dicesar (esq), e Alauri Corrêa (dir), durante a 20ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, na Avenida Paulista - 29/05/2016 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) O deputado federal Jean Wyllys (centro), Dicesar (esq), e Alauri Corrêa (dir), durante a 20ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, na Avenida Paulista - 29/05/2016

9. Detalhes de roupa, de participante da 20ª Parada do Orgulho LGBT, realizada na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Segundo os organizadores, 2,5 milhões de pessoas devem participar do evento neste ano - 29/05/2016 zoom_out_map 9 /30 Detalhes de roupa, de participante da 20ª Parada do Orgulho LGBT, realizada na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Segundo os organizadores, 2,5 milhões de pessoas devem participar do evento neste ano - 29/05/2016 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) Detalhes de roupa, de participante da 20ª Parada do Orgulho LGBT, realizada na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Segundo os organizadores, 2,5 milhões de pessoas devem participar do evento neste ano - 29/05/2016

15. Multidão se reúne na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), para participar da 20ª Parada do Orgulho LGBT. Segundo os organizadores, 2,5 milhões de pessoas devem participar do evento neste ano - 29/05/2016 zoom_out_map 15 /30 Multidão se reúne na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), para participar da 20ª Parada do Orgulho LGBT. Segundo os organizadores, 2,5 milhões de pessoas devem participar do evento neste ano - 29/05/2016 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) Multidão se reúne na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), para participar da 20ª Parada do Orgulho LGBT. Segundo os organizadores, 2,5 milhões de pessoas devem participar do evento neste ano - 29/05/2016

21. Público começa a chegar na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), para a 20ª Parada do Orgulho LGBT. O evento foi incluído recentemente no calendário oficial da cidade - 29/05/2016 zoom_out_map 21 /30 Público começa a chegar na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), para a 20ª Parada do Orgulho LGBT. O evento foi incluído recentemente no calendário oficial da cidade - 29/05/2016 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) Público começa a chegar na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), para a 20ª Parada do Orgulho LGBT. O evento foi incluído recentemente no calendário oficial da cidade - 29/05/2016

23. Público começa a chegar na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), para a 20ª Parada do Orgulho LGBT. O evento foi incluído recentemente no calendário oficial da cidade - 29/05/2016 zoom_out_map 23 /30 Público começa a chegar na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), para a 20ª Parada do Orgulho LGBT. O evento foi incluído recentemente no calendário oficial da cidade - 29/05/2016 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) Público começa a chegar na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), para a 20ª Parada do Orgulho LGBT. O evento foi incluído recentemente no calendário oficial da cidade - 29/05/2016

25. Mulher segura um coração feito com bexigas, durante a 20ª Parada do Orgulho LGBT, realizada na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). O evento foi incluído recentemente no calendário oficial da cidade - 29/05/2016 zoom_out_map 25 /30 Mulher segura um coração feito com bexigas, durante a 20ª Parada do Orgulho LGBT, realizada na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). O evento foi incluído recentemente no calendário oficial da cidade - 29/05/2016 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) Mulher segura um coração feito com bexigas, durante a 20ª Parada do Orgulho LGBT, realizada na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). O evento foi incluído recentemente no calendário oficial da cidade - 29/05/2016

27. Mulher protesta contra o governo do presidente da República em exercício, Michel Temer, durante a 20ª Parada do Orgulho LGBT, realizada na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). O evento foi incluído recentemente no calendário oficial da cidade - 29/05/2016 zoom_out_map 27 /30 Mulher protesta contra o governo do presidente da República em exercício, Michel Temer, durante a 20ª Parada do Orgulho LGBT, realizada na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). O evento foi incluído recentemente no calendário oficial da cidade - 29/05/2016 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) Mulher protesta contra o governo do presidente da República em exercício, Michel Temer, durante a 20ª Parada do Orgulho LGBT, realizada na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). O evento foi incluído recentemente no calendário oficial da cidade - 29/05/2016

28. Público protesta contra o governo do presidente da República em exercício, Michel Temer, durante a 20ª Parada do Orgulho LGBT, realizada na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). O evento foi incluído recentemente no calendário oficial da cidade - 29/05/2016 zoom_out_map 28 /30 Público protesta contra o governo do presidente da República em exercício, Michel Temer, durante a 20ª Parada do Orgulho LGBT, realizada na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). O evento foi incluído recentemente no calendário oficial da cidade - 29/05/2016 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) Público protesta contra o governo do presidente da República em exercício, Michel Temer, durante a 20ª Parada do Orgulho LGBT, realizada na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). O evento foi incluído recentemente no calendário oficial da cidade - 29/05/2016

29. Participantes da 20ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo - 29/05/2016 zoom_out_map 29 /30 Participantes da 20ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo - 29/05/2016 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) Participantes da 20ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo - 29/05/2016

A Parada do Orgulho LGBT de São Paulo chega à sua 21ª edição neste domingo com o tema “Independente de nossas crenças, nenhuma religião é Lei! Todas e todos por um Estado Laico”. Pelo segundo ano como evento oficial do calendário da capital paulista, a parada organizada pela Associação da Parada do Orgulho de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros de São Paulo (APOGLBT SP) terá concentração a partir das 10h, em frente ao Museu de Arte de São Paulo, o MASP, na Avenida Paulista.

Entre 13h e 18h, os 19 trios elétricos que passarão pelo evento vão percorrer 3,5 quilômetros, partindo da Avenida Paulista e seguindo pela Rua da Consolação. Um show de encerramento está marcado para as 19h, depois do fim da marcha, no Vale do Anhangabaú, centro da cidade. O trajeto da parada terá pontos de atendimento médico, bombeiros, Polícia Militar e ambulâncias.

Apadrinhada neste ano pela atriz e apresentadora Fernanda Lima, a Parada do Orgulho LGBT será apresentada pela drag queen Tchaka e terá shows das cantoras Daniela Mercury, Anitta e Naiara Azevedo, entre outros.

Sobre o tema escolhido para a parada em 2017, a presidente da APOGLBT, Claudia Regina, afirma que “nossos principais inimigos hoje são os fundamentalistas religiosos, grupos de pessoas dentro de algumas religiões que insistem em nos condenar e retirar direitos já adquiridos. No Congresso Nacional, por exemplo, o debate sobre a criminalização da LGBTFobia é repleto de ataques de parlamentares da bancada religiosa e conservadora, muito dos quais utilizando-se de suas imunidades parlamentares para disseminar o ódio a uma parcela da população”.

A gestão do prefeito João Doria (PSDB) avalia que a parada paulistana, considerada a maior do mundo, reunirá cerca de 3 milhões de pessoas neste ano. Em 2016, os organizadores do evento estimaram o público em 2 milhões de pessoas, enquanto o número divulgado pela PM foi de 190.000 pessoas.

Em seu primeiro ano à frente da prefeitura de São Paulo, Doria investiu 1,4 milhão de reais em infraestrutura da Parada do Orgulho LGBT, patamar semelhante ao do ano passado, quando a gestão de Fernando Haddad (PT) empregou 1,5 milhão de reais no evento. Em 2015, também sob Haddad, o valor investido foi de 1,3 milhão de reais.

A Avenida Paulista estará bloqueada para carros a partir das 8h do domingo, enquanto a Rua da Consolação estará fechada para veículos entre 12h e 19h. As vias serão liberadas depois de limpas por equipes da Prefeitura.

Serviço:

21ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo

Concentração: Museu de Arte de São Paulo (MASP), na Avenida Paulista, às 10h

Trajeto: da concentração, no MASP, seguirá por Avenida Paulista e Rua da Consolação. Saída do primeiro trio elétrico às 13h e chegada do último trio à Rua da Consolação às 18h. Show de encerramento às 19h, no Vale do Anhangabaú

Bloqueio de vias a carros: Avenida Paulista, a partir das 8h do domingo; Rua da Consolação, entre 12h e 19h, no domingo