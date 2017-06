Para a ‘The Economist’, deputados irão livrar Temer de processo

Michel Temer (PMDB), embora acossado por denúncias graves de corrupção, a primeira contra um presidente no cargo, deve se livrar de um processo no Supremo Tribunal Federal (STF) graças à blindagem de que será alvo pela maioria dos deputados federais, para quem o seu afastamento não traria nenhum benefício.

A tese é da The Economist, revista britânica que, volta e meia, dá algum palpite na política brasileira. Em 2010, por exemplo, defendeu o voto em José Serra (PSDB) para presidente por entender que ele era mais bem preparado que sua rival, Dilma Rousseff (PT). : “Depois de oito anos sob o comando do PT, o Brasil se beneficiaria de uma mudança no poder”, escreveu.

Em 2016, mostrando que a falta de empatia com Dilma prosseguia, defendeu o impeachment da petista no texto “Hora de ir”. “As dificuldades da presidente têm se aprofundado há meses”, afirmou.

Agora, a revista aposta que Temer irá brecar na Câmara o andamento da denúncia contra ele. “Mesmo antes das acusações, o governo do senhor Temer era o mais impopular já registrado, com uma aprovação de apenas 7%. Em junho, ele se manteve no cargo quando o tribunal eleitoral decidiu absolvê-lo (…) da acusação de financiamento ilegal de campanha em 2014. Mas ele mantém apoio onde mais importa: no Congresso”, afirma.

“Os deputados parecem ter decidido que duas coisas são necessárias para terem uma chance de reeleição em 2018: uma recuperação da economia e uma contenção da investigação de corrupção em constante expansão, chamada de Operação Lava Jato. Em nenhuma dessas questões, a remoção de Temer lhes serviria bem”.

Segundo a publicação, em relação à economia, Temer pode exibir a “queda da inflação e um retorno ao crescimento no primeiro trimestre do ano como sinais de que suas reformas pró-mercado estão dando frutos”. Já sobre a Lava Jato, diz que “políticos de todos os lados estão sob escrutínio, de modo que a maioria concorda com a conveniência de enfraquecê-la. E eles adorariam que Temer escolhesse um sucessor menos ativo do que Rodrigo Janot [procurador-geral da República] quando seu mandato terminar em setembro”.