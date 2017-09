ONG de Luisa Mell resgata 135 cães: ‘Filme de horror’

Me faltam palavras para descrever todo o horror que presenciei. Acabamos agora o resgate de 135 animais! Eu n podia resgatar tantos de uma vez, mas como deixá-los ali sendo torturados, maltratados e explorados até a morte? Todos já estão a caminho do @institutoluisamell Imploro que nos ajudemContas: Bradesco AG 1974-7 CC 288-7 Itau AG 0772 CC 09021-3 Banco do Brasil AG 1817-1 CC 120.000-3 Instituto Luisa Mell de Assistencia aos Animais CNPJ: 21.877.796/0001-35

