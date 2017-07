O espectro do presidente

A crônica dos escândalos atuais registra casos de amizades fraternas que acabaram em confusões de diversas grandezas. Histórias como a que se desdobrará a seguir, mostrando uma sociedade imobiliária entre o presidente da República, Michel Temer, e seu amigo há 50 anos e ex-assessor, o advogado José Yunes. A sociedade não tem nada de ilegal, até onde se sabe, mas a curiosidade inicial é que Temer e Yunes estão, ambos, sob investigação por corrupção. Um levantamento feito por VEJA mostra que alguns dos bens mais valiosos que a família presidencial possui atualmente tiveram Yunes como proprietário anterior. Os imóveis – uma casa, duas salas comerciais e um andar inteiro de um prédio em São Paulo – foram vendidos à família de Temer por Yunes e por empresas ligadas ao advogado, em transações que nem sempre seguiram o padrão convencional – embora, repita-se, não haja nelas ilegalidades constatadas.

