Novo Datafolha: e se Joaquim Barbosa fosse candidato?

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa é presidenciável – ao menos, na nova pesquisa Datafolha. O levantamento, divulgado neste sábado, aventa a possibilidade de Barbosa concorrer à cadeira hoje ocupada por Michel Temer em três diferentes cenários.

No primeiro quadro, com Lula (PT), Jair Bolsonaro (PSC), Marina Silva (Rede), Geraldo Alckmin (PSDB) e Ciro Gomes (PDT) na disputa, Barbosa é apenas o sexto colocado, com 5% das intenções de voto. Lula, o líder, tem 34% das intenções de voto, o dobro de Bolsonaro (17%) e 25 pontos percentuais a mais que sua ex-ministra do Meio Ambiente, que figura com 9%. Alckmin e Ciro estão empatados com 6%.

Depois de Barbosa, ainda aparecem, nesse quadro, Alvaro Dias (Podemos) com 3%, Manuela D’Ávila (PCdoB), com 1%, Temer (PMDB), o presidente impopular, com 1%, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), e Paulo Rabello de Castro (PSC) com 1%. Ao todo, 2% não sabem responder e 12% votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.

No segundo cenário, sem Marina Silva, que só confirmou sua pré-candidatura neste sábado, horas antes da divulgação da pesquisa, Joaquim Barbosa sobe um ponto e vai a 6%. Lula é novamente o líder, com 37%, contra 18% de Bolsonaro, 8% de Alckmin e 7% de Ciro Gomes.

Depois, vêm Alvaro Dias (Podemos), com 4%, Manuela D’Ávila (PCdoB) com 1%, Boulos (Sem Partido) surge com 1%, Paulo Rabello de Castro (PSC), com 1%, 3% não sabem em que votar e 14% declaram voto em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.

O terceiro e último cenário é o mais favorável a Barbosa. Nesse quadro, que exclui Lula da disputa, o ex-ministro do STF chega a 8% das intenções de voto. Bolsonaro tem 21%, Ciro Gomes figura com 12% e Alckmin com 11%.

Em seguida, vêm o ex-tucano Alvaro Dias (6%), Fernando Haddad (3%), Manuela D’Ávila (2%), Paulo Rabello de Castro (1%), Guilherme Boulos (1%), João Amoêdo (1%), em branco/nulo/nenhum (28%), não sabe (4%).

O levantamento ouviu 2.765 pessoas nos dias 29 e 30 de novembro, em 192 cidades do país e tem margem de erro de dois pontos para cima ou para baixo.