Morre o inventor da fórmula do requeijão de copo

Morreu neste domingo em Poços de Caldas (MG) o inventor da fórmula do requeijão cremoso de copo, o empresário Moacyr de Carvalho Dias, com 96 anos, segundo informações do jornal O Globo. Além de criar o requeijão moderno que é vendido nos supermercados de todo o país, Xixo, como ele era conhecido, foi o responsável por trazer o iogurte com polpa de frutas e a Danone para o Brasil. Ele era o dono da Laticínios Poços de Caldas. A causa apontada para a morte foi insuficiência renal.

Desde que se aposentou, em 1996, ele se empenhava no estudo de aves ameaçadas de extinção. Dias era proprietário do Criadouro Poços de Caldas, que mantém mais de 3.500 aves de 325 espécies diferentes, segundo sua página na internet.

Na década de 1950, o empresário teve a ideia de colocar o requeijão, que era produzido junto com o creme de leite e comercializado em tablete, no copo.

O corpo de Dias será velado no Velório Municipal, em Poços de Caldas, e o sepultamento está marcado para a tarde desta segunda-feira, também na cidade mineira.