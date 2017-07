Morre o fundador da Editora Três, Domingo Alzugaray, aos 84 anos

zoom_out_map 1 /5 O empresário Domingo Alzugaray, fundador da Editora Três (Biô Ferreira/Agência ISTOÉ//)

Morreu na tarde desta segunda-feira, aos 84 anos, o fundador do Grupo de Comunicação Três, Domingo Alzugaray. Segundo Carlos José Marques, diretor editorial da casa, Alzugaray estava internado havia cerca de duas semanas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e faleceu após complicações neurológicas decorrentes do Alzheimer.

O velório está marcado para às 11h desta terça-feira, no Cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A cerimônia de cremação acontecerá às 14h.

Criador de revistas como IstoÉ, IstoÉ Dinheiro, Dinheiro Rural, IstoÉ Gente, Planeta, Menu, Motor Show, Status, na Editora 3, Alzugaray teve passagem pela Editora Abril e participou do nascimento de VEJA. Foi diretor da Divisão Revistas e saiu da editora como responsável pelo setor comercial e de publicidade, em 1972, para fundar a Editora Três, ao lado de Luís Carta e Fabrizio Fasano.

Alzugaray nasceu na Argentina e chegou a ser galã de fotonovela e ator de cinema, como conta o jornalista Carlos Maranhão na biografia Roberto Civita: O Dono da Banca – A Vida e as Ideias do Editor da Veja e da Abril (Companhia das Letras). Fez filmes como Meus Amores no Rio (1959), Sábado a la Noche, Cine (1960) e Bendita Seas (1956).

Ele deixa a mulher, Cátia, e dois filhos, Caco, seu sucessor, e Paula, pesquisadora e crítica de arte.