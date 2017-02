Mãe e filho agridem vice-diretora em escola de SP

Câmera de segurança instalada nas dependências da escola estadual Jardim Rossin em Campinas, no interior de São Paulo, registrou as cenas de agressão de uma mãe e seu filho adolescente, aluno da instituição, à vice-diretora. A mãe foi chamada ao local para uma conversa sobre o mau comportamento do jovem, que havia se negado a realizar uma tarefa escolar e, repreendido, mostrou seu órgão genital para a vice-diretora.

No vídeo é possível ver a mulher carregando um bebê e conversando com a docente na porta de uma sala, com o menino um pouco mais afastado. Na sequência, ele também se aproxima delas, sem se envolver a princípio. A mulher então entrega o bebê para o filho e passa a se dirigir para alguém que não é possível ver dentro da sala, com a vice-diretora em seu entorno.

A docente faz algum comentário e a reação imediata da mãe é agredi-la, provocando uma confusão, que atrai outras pessoas para a cena. É possível ver os dois, a mulher e o filho, desferindo socos e chutes contra a professora, que cai, antes da confusão ser apartada.

A Diretoria Regional de Ensino de Campinas afirmou, em nota, que “lamenta profundamente a conduta da mãe do aluno e do adolescente” e que a professora registrou boletim de ocorrência a respeito do acontecido, agora sob investigação da polícia. A administração regional apontou também que “presta todo o apoio à docente e a escola mantém medidas pedagógicas e educacionais para que casos assim sejam evitados”