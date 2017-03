Lula vai depor sob esquema especial de segurança

O depoimento do ex-presidente Lula à Justiça Federal nesta terça-feira terá um esquema especial de segurança. A Polícia Militar de Brasília vai isolar a região em que fica a 10ª Vara da Justiça Federal, algo incomum. A rua W2 Norte será interditada para o trânsito, em toda a extensão do quarteirão onde fica a sede da Justiça. Nem mesmo os servidores do Judiciário terão acesso pelo local.

Segundo a Justiça Federal, a justificativa é garantir a segurança e evitar manifestações contrárias ou favoráveis ao petista, réu por tentativa de obstrução da Operação Lava-Jato.

Os últimos depoimentos de Lula em investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro levaram centenas de pessoas às ruas e houve confrontos entre militantes do PT e grupos anti-petistas. Foi o que ocorreu quando Lula iria falar ao Ministério Público de São Paulo no Fórum da Barra Funda e por ocasião da condução coercitiva dele pela Polícia Federal no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

A defesa de Lula chegou a pedir que ele prestasse esclarecimentos por videoconferência, mas o juiz substituto Ricardo Augusto Soares Leite negou. O depoimento está marcado para as 10 horas desta terça-feira. Lula vai se defender da acusação do ex-senador Delcídio do Amaral, segundo quem ele tentou comprar o silêncio de Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras, por causa dos escândalos na petrolífera.