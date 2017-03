Jean Wyllys relata ameaças de morte contra ele e sua família

O deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) afirmou que voltou a receber ameaças de morte. De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, na edição desta terça-feira da Folha de S.Paulo, ele já havia denunciado abordagens feitas por telefone e email e vinha andando com agentes de segurança na Câmara. As últimas ligações, no entanto, deixaram o parlamentar mais assustado.

“Deram um passo à frente”, disse Wyllys. As ameaças, desta vez, foram feitas “aos meus irmãos e à minha mãe em mensagens que trazem os endereços de todos eles, os telefones e a rotina. Segundo o jornal, o deputado já fez uma dezena de denúncias à Polícia Federal pelo mesmo motivo.