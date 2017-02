Governo do ES atribui greve de PMs a ‘lideranças políticas’

Segundo o governador em exercício, César Colnago (PMDB), a greve dos policiais militares que resultou no caos na segurança do Estado do Espírito Santos tem sido estimulada por lideranças políticas e deputados.

“Esse movimento tem sido estimulado por lideranças políticas também. A forma de protestar está errada e fere a Constituição. O efetivo da PM é de 10.000 homens. No momento, tem 1.200 homens das Forças Armadas e Nacional patrulhando as ruas. Esse movimento está envergonhando os militares”, afirmou Colnago.

O secretário de segurança, André Garcia, também atribuiu a greve a ‘atores políticos’ e afirmou que nesta terça-feira cerca de 500 policiais voltaram ao trabalho, mas abandonaram o policiamento após interferência de políticos. “A conversa voltou à estaca zero porque durante o processo houve a interferência de atores políticos. Esse processo foi sabotado por deputados”, afirmou Garcia.

Segundo o governador Paulo Hartung (PMDB), as mulheres dos PMs foram recebidas na última sexta, sábado e segunda e não há como conceder aumento e atender às reivindicações dos familiares. “Não temos como aumentar o salário de ninguém, não podemos tratar de apenas uma categoria. Não há como conceder aumento. Estamos sendo francos. Vivemos uma crise de 13 milhões de desempregados, não precisamos passar por mais essa. Está aberto o dialogo desde que desobstruam a passagem”, afirmou o governador.