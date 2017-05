Gestão Doria quer internar à força usuários de droga em SP

A gestão do prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), pediu nesta quarta-feira à Justiça para que simplifique o processo de internação à força de usuários de droga. Por meio de um pedido protocolado em caráter de urgência, a prefeitura pretender obter autorização judicial para abordar dependentes químicos pelas ruas da cidade com uma equipe formada por médicos, policiais militares e assistentes sociais. Se o médico avaliar que há necessidade de internação, os PMs poderão conduzi-lo a uma clínica contra a vontade do usuário.

Segundo o secretário municipal de Negócios Jurídicos, Anderson Pomini, a legislação atual prevê que a internação compulsória só pode ser pedida à Justiça após a avaliação individual de um agente de saúde. A ideia da prefeitura é justamente levar esses médicos, acompanhados das forças policiais, até os usuários de drogas, facilitando, assim, um processo de internação à força, caso haja necessidade.

“Não temos um instrumento que permita interpelar as pessoas em situação de drogadição nas ruas. Eu não consigo interpelar uma multidão. Nosso pedido é: Judiciário, preciso de autorização para interpelá-las com uma equipe médica e, se necessário, com o apoio da segurança pública”, explicou Pomini.

A medida representa mais uma ação da gestão Doria para acabar com as concentrações de usuários de crack que se espalharam pelas ruas da capital após as Polícias Civil e Militar realizar uma operação na Cracolândia, no bairro da Luz, centro de São Paulo, no último domingo. Na ocasião, traficantes foram presos e os barracos da “favelinha”, que havia no local, foram retirados.

O pedido foi feito após a área jurídica da prefeitura ser acionada para encontrar uma alternativa que pudesse resolver o problema dos dependentes que se dispersaram da Cracolândia.

Segundo o secretário, há três formas possíveis de internação: voluntária, na qual o próprio dependente procura a administração municipal; a voluntária acompanhada, que acontece com autorização de um parente; e a compulsória, que depende de autorização judicial.

“A internação compulsória é determinada pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários”, define a Lei 10.216 de 2001.