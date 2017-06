Gays fazem protesto ‘Fora Temer’ na Parada do Orgulho LGBT

Não só as causas ligadas diretamente ao gênero ditam a pauta da 21ª Parada do Orgulho LGBT, na Avenida Paulista, em São Paulo. Manifestantes aproveitaram a concentração de milhares de pessoas para protestar contra o governo de Michel Temer. Em um rápido passeio pelo local, deparava-se com gente distribuindo panfletos coloridos com os dizeres “LGBT sem Temer”.

Alguns participantes levaram até placas e cartazes com palavras de ordem contra o presidente, que é investigado no Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeita de três crimes: corrupção passiva, obstrução à Justiça e participação em organização criminosa.

Com um cartaz na mão, o cantor Eduardo Massari saiu de casa só para gritar “Fora Temer”. “É importante não esquecer a política mesmo em momentos de festa como essa”, justificou. Artistas também pegaram o microfone do alto dos trios elétricos e começaram discursos com o chavão “primeiramente, Fora Temer”. E eram ovacionados pelo público.

A organização do evento espera atrair 3 milhões de pessoas neste domingo, na Avenida Paulista. Ao menos dezesseis carros de som vão cruzar a via, em direção à rua da Consolação. Entre as atrações mais esperadas estão as cantoras Daniela Mercury e Anitta.