Fugitivo de presídio que postou selfie vira jogo de celular

O fugitivo Brayan Bremer, que ficou conhecido nacionalmente ao postar no Facebook uma selfie durante a sua fuga do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, ganhou visibilidade novamente. Ele agora é personagem do jogo para celular “Brayan Break”, que consiste em superar vários obstáculos para escapar da prisão e está disponível no Google Play. Doze dias após fugir, ele ainda não foi encontrado pela polícia.

Integrante da facção Família do Norte (FDN), Brayan foi um dos que conseguiram escapar da prisão durante a rebelião que deixou 56 presos mortos na capital amazonense. No meio da mata, cheio de barro, ele posou para a selfie com o amigo Francisco de Assis Oliveira Ferreira, já recapturado pela PM local.

Brayan segue em liberdade e até já postou outra foto mandando um recado para as “solteiras” de Manaus.

Em seu perfil, Brayan dava dicas também de que sua quadrilha planejava algo dentro da cadeia. No dia 23 de dezembro, às 17h42, ele postou uma foto na capa de seu perfil com a frase: “Se toda alegria é passageira, nenhum massacre será eterno. Liberdade”. A liberdade veio uma semana depois, com a fuga.