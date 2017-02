Esposa diz que Victor ‘não me machucou e nunca me machucaria’

A esposa do cantor Victor, da dupla Victor & Léo, Poliana Bagatini Chaves, 29 anos, publicou no seu perfil na rede social Instagram um post e uma carta na qual diz que pretende retomar a vida com seu marido após tê-lo acusado de agredi-la durante uma discussão no apartamento do casal, em Belo Horizonte.

Na publicação, ela afirma que se sentiu no “dever de esclarecer os fatos”. “De uma hora para outra, vi meu nome e de minha família expostos na mídia. Me senti no dever de esclarecer os fatos que foram veiculados. Espero que uma vez esclarecido possa voltar a me dedicar ao meu marido, à minha filha e à minha gravidez”, escreveu.

Na carta, datada deste domingo, ela confirma ter tido “um grande desentendimento familiar”, mas que “Victor não me machucou e nunca me machucaria”. “Para comprovar a inexistência de qualquer lesão, resolvi fazer perícia no IML (Instituto Médico Legal)”, afirma em referência ao exame que fez no sábado – o resultado não foi divulgado nem por ela e nem pela polícia.

Ela também diz que “em momento algum, considerei ter havido qualquer crime”. “Principalmente, cometido pelo meu marido Victor, tanto que falei em meu depoimento na polícia que não tinha interesse na apuração de natureza penal”, escreveu.

Sobre o incidente, ela diz que teve uma discussão com a sua sogra – que também registrou boletim de ocorrência na polícia – “sem sentir o apoio de Victor, que tentou me conter” e que viu na polícia “um lugar em que me sentiria amparada”.

Ela também afirma que “apesar de todo o transtorno que a repercussão me causou, meu bebê e eu estamos em pleno estado de saúde”.

Poliana fez o boletim de ocorrência na polícia na sexta-feira, dizendo que o seu marido a tinha jogado no chão e a agredido com chutes. Ela afirmou que foi socorrida por uma vizinha, que a colocou no elevador.

Foi a primeira vez desde o incidente que ela se manifestou publicamente. Já o cantor Victor ainda não se pronunciou sobre o episódio.

Neste domingo, a TV Globo informou que Victor pediu afastamento do programa The Voice Kids, no qual era um dos técnicos (responsável pela orientação e julgamento dos cantores) para se dedicar a esse assunto. A emissora exibiu o programa, mas editado para que o cantor não aparecesse.