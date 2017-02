Entre vaias, selfies e garis, o carnaval de Doria no Anhembi

Sem o uniforme de gari, o prefeito de São Paulo João Doria entrou na avenida no Anhembi para varrer a via antes da entrada da escola de samba Mocidade Alegre. De camisa aberta e jeans agarrado, o prefeito pegou a vassoura de um gari, espanou o chão, levantou-a para a arquibancada que num primeiro momento o ovacionou em peso.

Em seguida, parte da plateia que estava mais em cima começou a puxar uma vaia. “Hei Doria vai tomar no c…”, gritavam. Ele se apressou para voltar ao camarote da prefeitura, onde não conseguiu ficar um minuto sem ser assediado por algum admirador.

Os cumprimentos e pedidos de fotos eram tantos que os seguranças tiveram que colocar grades para separa-lo dos convidados do camarote. Como se estivesse em plena campanha eleitoral, Doria fez questão de cumprimentar todo mundo, desde o público do camarote vizinho ao motorista do caminhão que lavava a avenida.