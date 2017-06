Em meio à crise política, Temer desiste de ir ao G20, na Alemanha

Em meio à mais grave crise política do seu governo, o presidente Michel Temer (PMDB) cancelou sua ida à reunião do G20, encontro dos 20 países mais ricos do mundo, nos dias 7 e 8 de julho, em Hamburgo, na Alemanha.

A assessoria da Presidência da República confirmou a informação de que ele não irá ao evento, mas não informou o motivo da desistência. O encontro, que é anual desde 2008, reúne os presidentes e outros chefes de estado.

No ano passado, Temer participou do G20, em Hangzhou, na China, no início de setembro, na primeira agenda internacional dele como presidente após assumir definitivamente no lugar de Dilma Rousseff (PT), cassada em agosto.