Doria aparece “sem cinto” em vídeo gravado em carro em movimento

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), foi gravado aparentando estar sem cinto de segurança em um carro em movimento em vídeo publicado em sua página no Facebook na manhã desta segunda-feira. Doria estava prestes a se encontrar com o governador Geraldo Alckmin, em uma agenda conjunta na Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania.

De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, “é obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran)”. A infração para esse tipo de penalidade é grave, com multa de 195,23 reais.

A assessoria de imprensa da Prefeitura nega que o prefeito estivesse sem cinto e alega que Doria colocou o acessório de segurança para o lado para poder se virar para a câmera.

Abaixo, o vídeo em que o prefeito aparenta estar sem o cinto de segurança: