Dois envolvidos no estupro coletivo do Rio são condenados

Dois envolvidos no estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos em maio do ano passado, no Rio de Janeiro, foram condenados a 15 anos de prisão nesta segunda-feira. Raí de Souza, 22 anos, e Raphael Assis Duarte Belo, 41 anos, cumprirão pena em regime fechado.

A prisão foi decretada pelo juiz Aylton Cardoso Vasconcellos, da 2ª Vara Criminal Regional de Jacarepaguá pelos crimes de estupro de vulnerável e devido a reprodução de pornografia envolvendo criança ou adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 240.

O crime aconteceu no Morro da Barão, na Praça Seca, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio e ganhou grande repercussão após um vídeo da menor desacordada e nua ser compartilhado no Twitter. Belo aparecia em uma das imagens fazendo selfie com a jovem estirada na cama ao fundo. Relatos iniciais da vítima informavam que 33 pessoas teriam participado do crime, o que não se confirmou após realização das perícias.

Dias após o crime, Souza chegou à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) para prestar depoimento debochando, rindo e fazendo caretas para fotógrafos e cinegrafistas. Ele admitiu ter tido um relacionamento sexual com a menor.

Em junho do ano passado, cinco pessoas foram indiciadas, além de Souza e Belo. São elas: Sergio Luiz da Silva, conhecido como “Da Rússia” e apontado pela polícia como o chefe do tráfico na região; Moisés Camilo de Lucena, de 28 anos, traficante que foi reconhecido pela vítima, que segue foragido; Perninha, de 17 anos, apontado como responsável pela gravação das imagens; Marcelo Miranda da Cruz Corres, de 18 anos, e Michel Brasil da Silva, de 22 anos, esses últimos responsáveis por divulgar as imagens da garota desacordada e nua.

A vítima entrou para o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, em parceria com o governo federal.