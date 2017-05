Cunha nega ter silêncio comprado por Joesley

O ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) afirmou que não teve seu silêncio comprado pelo empresário empresário Joesley Batista, tampouco pediu ou recebeu qualquer pedido do presidente Michel Temer, segundo divulgado pelo jornal O Estado de São Paulo, no blog Fausto Macedo.

Em carta escrita à mão, datada de quinta-feira, Cunha diz: “Estou exercendo meu direito de defesa e não estou em silêncio e tampouco ficarei”. O documento foi divulgado por seu advogado, Rodrigo Rios, neste sábado.

Desde março o ex-presidente da Câmara está preso no Complexo Médico-Penal, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, após ser condenado por três crimes na Operação Lava Jato.

Leia abaixo, na íntegra, a carta de Eduardo Cunha:

“Nota

Com relação aos fatos divulgados referentes à suposta delação do empresário Joesley Batista, tenho a esclarecer o seguinte:

1) Repudio com veemência as informações divulgadas de que estaria recebendo qualquer benefício para me mantar em silêncio.

2) Estou exercendo o meu direito de defesa e não estou em silêncio e tampouco ficarei.

3) São falsas as informações divulgadas atribuídas a Joesley Batista de que estaria comprando o meu silêncio.

4) Jamais pedi qualquer coisa ao presidente Michel Temer e também jamais recebi dele qualquer pedido para me manter em silêncio.

5) Recentemente, após entrevista dele, o desmenti com contundência, mostrando que não estou alinhado em nenhuma versão de fatos que não sejam os verdadeiros.

Eduardo Cunha, 18/05/2017″