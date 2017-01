Crise marca discurso de posse dos novos prefeitos

Quanta coisa mudou em quatro anos. Os prefeitos que tomaram posse em 2013 prometiam mundos e fundos, grandes obras, investimentos. Em 2017, o tom foi completamente outro. Com boa parte das prefeituras do país quebradas, os discursos de posse neste ano refletiram as perspectivas sombrias pela frente. É o que revela um levantamento feito por VEJA, em parceria com a Abril Big Data, nas falas inaugurais dos prefeitos de cinco capitais brasileiras, em 1º de janeiro de 2013 e de 2017: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Salvador. No Rio, Marcelo Crivella (PRB) citou cinco vezes a palavra “crise”, que não apareceu nem uma vez sequer no discurso de seu antecessor Eduardo Paes (PMDB), que falava das “oportunidades históricas” que a Olimpíada representaria para a cidade. Em São Paulo, onde a cerimônia não teve nem café para os convidados, João Dória (PSDB) mencionou duas vezes a necessária “austeridade”, palavra que não saiu da boca de seu antecessor, Fernando Haddad (PT), em 2013.

