Corpo do ministro Teori é enterrado em Porto Alegre

O corpo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki foi enterrado por volta das 18h15 deste sábado no cemitério Jardim da Paz, na zona leste de Porto Alegre. Emocionados, os filhos não contiveram o choro.

O caixão desceu ao túmulo sob os toques de clarin da guarda de honra do Regimento Osório do Exército e uma salva de palmas dos presentes. A missa foi realizada pelo arcebispo de Porto Alegre, Jaime Spengler.

Velório

O velório do ministro Teori Zavascki se iniciou às 11h00 na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª região, e foi aberto ao público. O avião da FAB que transportava o corpo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki chegou às 7h20 deste sábado em Porto Alegre, onde o magistrado será velado e enterrado.

Compareceram ao velório o presidente Michel Temer, os ministros das Relações Exteriores, José Serra, da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Justiça, Alexandre de Moraes, do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a presidente do STF Cármen Lúcia, o juiz Sérgio Moro, os governadores José Ivo Sartori (PMDB), do Rio Grande do Sul, e Geraldo Alckmin (PSDB), de São Paulo, os ministros do STF Ricardo Lewandowski e Edson Fachin.

Acidente

O ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki faleceu vítima do acidente aéreo em Paraty, no litoral sul do Rio, na tarde de quinta-feira. Teori estava a bordo do avião modelo Beechcraft C90GT, prefixo PR-SOM pertencente a Carlos Alberto Filgueiras, dono do Hotel Emiliano em São Paulo e no Rio. Os dois eram muito amigos e se aproximaram após a morte da esposa de Teori.

A aeronave, que tem capacidade para oito pessoas, deixou o Campo de Marte, em São Paulo, às 13h. O acidente aconteceu por volta das 13h30.

(Com Estadão Conteúdo)