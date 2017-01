Corpo de Teori chega a Porto Alegre; velório será aberto

O avião da FAB que transportava o corpo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki chegou às 7h20 deste sábado em Porto Alegre, onde o magistrado será velado e enterrado. O velório se iniciará as 11h00 na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª região, e será aberto ao público. A presidente do STF, Cármen Lúcia, já está na capital gaúcha desde sexta-feira e acompanha os familiares de Teori.

O ministro será velado no tribunal em que foi presidente e atuou por mais de 14 anos. Antes do velório ser aberto ao público, a família de Teori e seus amigos terão uma hora de privacidade. De acordo com O Estado de S. Paulo, o presidente Michel Temer deve chegar ao velório por volta de 13h00.

O sepultamento está marcado para as 18h00, no cemitério Jardim da Paz, no leste da capital gaúcha. Apesar de ter nascido em Santa Catarina, Teori Zavascki construiu grande parte de sua carreira em Porto Alegre.

Causa da morte — O laudo do Instituto Médico Legal de Angra dos Reis concluiu que a causa da morte do ministro Teori Zavascki foi politraumatismo, e não afogamento. O ministro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato no STF, morreu na queda de um avião no litoral de Paraty (RJ), na quinta-feira. O acidente vitimou outras quatro pessoas.

As equipes de resgate que investigam a queda da aeronave encontraram nesta sexta-feira a caixa-preta que registra as conversas do piloto. O gravador será agora encaminhado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes (Cenipa), em Brasília, para avaliação.