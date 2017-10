Comandante de batalhão da PM é morto a tiros no Rio

O comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, localizado no bairro do Méier, na Zona Norte do Rio, foi assassinado a tiros por criminosos quando passava pela Rua Hermengarda, que dá acesso ao bairro Lins de Vasconcelos. A área do batalhão do Méier é cercada por 44 favelas.

No momento dos disparos, o comandante Luiz Gustavo Lima Teixeira viajava no banco ao lado do motorista da unidade militar. Ainda não há informações se o policial que conduzia o veículo se feriu na ação. A Polícia Militar classificou o crime como ‘atentado à corporação’.

O oficial ainda foi levado às pressas para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos. Os disparos atingiram a cabeça e o peito de Teixeira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele chegou a passar por uma cirurgia, mas seu quadro de saúde era muito grave e o comandante não resistiu aos ferimentos.