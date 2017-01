Causa da morte de Teori Zavascki foi politraumatismo

O laudo do Instituto Médico Legal de Angra dos Reis concluiu que a causa da morte do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi politraumatismo, e não afogamento. O corpo de Teori foi liberado na noite desta sexta-feira e segue para a Base Aéreo de Galeão, no Rio de Janeiro. De lá, parte para o Rio Grande do Sul, onde será realizado o velório.

O ministro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato no STF, morreu na queda de um avião no litoral de Paraty (RJ), na quinta-feira. O acidente vitimou outras quatro pessoas.

O velório está previsto para acontecer nesta sábado em Porto Alegre, partir das 11h, no Plenário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). A cerimônia será aberta ao público, porém o sepultamento será restrito a familiares e amigos e deve ocorrer às 18h, no Cemitério Parque Jardim da Paz, localizado também na cidade.

As equipes de resgate que investigam a queda da aeronave encontraram nesta sexta-feira a caixa-preta que registra as conversas do piloto. O gravador será agora encaminhado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes (Cenipa), em Brasília, para avaliação.